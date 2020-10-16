Схема щодо інтегрування до ТКГ інших членів "нормандської четвірки" не спрацює. Проте, як повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, у Берліні в курсі, що відбувається на засіданнях Тристоронньої контактної групи.

Дипломатам з Німеччини та Франції у ТКГ бути не потрібно

Представники Німеччини та Франції раніше приїжджали до Мінська під час засідань ТКГ – проте не для того, аби взяти у них участь. Про це посол повідомила в інтерв'ю "Європейській правді".

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До ТКГ входять представники ОБСЄ, Росії та України, і я не думаю, що моїм колегам з Парижа чи Берліна взагалі є сенс там бути. Так, часом вони приїздили до Мінська, щоби відчути атмосферу – особливо це було потрібно новим колегам, які починали опікуватися цією темою в МЗС,

– наголосила Фельдгузен.

Дипломатка зазначила, що попри те, що на засіданнях присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та представник Росії Дмитро Козак – це не означає, що вони беруть участь у перемовинах.

"Це просто їхній вибір, як комунікувати один з одним та з учасниками ТКГ. Але нашим дипломатам там бути не потрібно", – сказала представниця Німеччини.

У Берліні в курсі, яка атмосфера на перемовинах

Щодо того, що відбувається на зустрічах ТКГ, то у Берліні про новини – в курсі. Кажуть, що навіть через оновлення делегацій атмосфера змінилась.

Росія намагається зробити крок назад і переконати всіх, немов вона не є частиною "трійки". Що, мовляв, переговори ведуть ОБСЄ, Україна і сепаратисти. Це є неправдою, але зараз вони взялися просувати це усюди,

– повідомила Фельдгузен.

На думку очільниці посольства, за останній рік Україна стала більш активної. Щодо Росії – то Захід очікує, що оскільки Москва погодилась брати участь у вирішенні конфлікту – то саме це вона і має робити.