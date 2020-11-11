Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що "не має претензій до Росії та ОРДЛО". Мовляв, кожна сторона захищає свою позицію. Що він мав на увазі – читайте далі.

За його словами, є одна спільна позиція – припинити кровопролиття і встановити мир. Висловлювання пояснили у пресслужбі Тристоронньої контактної групи.

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Там наголосили, що не варто плутати розмовний стиль з офіційними заявами. Тому слова потрібно розуміти так: "...немає претензій до (представників) Росії та ОРДЛО України в ТКГ".

"Користуйтеся, будь ласка, інформацією з перевірених джерел, звертайтеся за коментарями до нас безпосередньо", – наголосили у повідомленні.