В Офісі Президента спростували чутки про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. В установі стверджують, що інформація з'явилась, тому що прем'єр "комусь невигідний".

Чутки не мають ніяких підстав. Про це заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Олесі Бацман.

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Ці чутки я бачив дійсно в соціальних мережах, у різних експертів. Під цими чутками взагалі немає ніякої основи,

– наголосив політик.

За словами Тимошенка, Шмигаль – необхідна людина. Політик стверджує, що у прем'єра є команда, яка працює з проблемою COVID-19 та економічною кризою.

Чому з'явились чутки

Тимошенко стверджує, що чутки могли з'являтись через те, що Шмигаль "комусь невигідний". За словами заступника глави ОП, бувають робочі питання, які можна вирішити.

Що цьому передувало