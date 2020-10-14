Президент Республіки Польща Анджей Дуда заявив, що міжнародна спільнота має вимагати від Росії залишити окуповані території на сході України. За його словами, не можна допустити, аби на Донбасі виник заморожений конфлікт, як у Нагірному Карабасі.

Адже такі ситуації можуть тягнутися роками і бути вогнищем війни. Про це Анджей Дуда розповів під час спільного з президентом України інтерв'ю на одному з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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"Подивіться на Нагірний Карабах - це приклад замороженого конфлікту, який триває десятиліттями. Ми не можемо допустити, щоб така ситуація сталася в Україні", – наголосив він.

Президент Польщі зазначив, що війна на Донбасі закінчиться, коли Україна отримає повний контроль над своїми законними кордонами, отримає повністю Крим і контроль над Донецькою та Луганською областями. Відтак саме це має твердо вимагати міжнародна спільнота.

Він наголосив, що постійно підкреслює на кожному форумі про порушення міжнародного права.

У 2014 році, коли Росія напала на Україну, коли відбулася окупація Криму, коли розпочалась де-факто окупація Донецької та Луганської областей. Відбулося порушення міжнародного законодавства. І це продовжується,

– прокоментував Анджей Дуда.

Крім цього, за його словами, міжнародна спільнота не має відступати від санкцій, запроваджених проти Росії.

Україна запроваджує "Кримську платформу" для прискорення деокупації

Президент України Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за підтримку. І наголосив, що запроваджена потужна санкційна політика від США, країн ЄС, зокрема, від Польщі – це важливий тиск на Російську Федерацію.

Відомо, що 13 жовтня президенти Польщі та України обговорили запровадження "Кримської платформи", щоб пришвидшити деокупацію півострови.

"До неї ми залучаємо всі ті країни, які бажають деокупацію Криму і повернення всіх прав до наших українців", – розповів Володимир Зеленський.