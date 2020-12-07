Те, що США за віцепрезидентства Джо Байдена не надала Україні зброю, було помилкою адміністрації тодішнього президента Барака Обами. Проте на сьогодні ці двері вже відчинені і не очікується, що за нової адміністрації вони можуть зачинитися.

Таку заяву зробив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "РБК-Україна". Таким чином міністр відповів на запитання, чи ми можемо розраховувати, що Байден на посаді президента у військовому аспекті буде активніше нам допомагати, ніж в часи, коли він був віцепрезидентом.

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Ми вдячні адміністрації Барака Обами за те, що вони багато зробили для України в один з найскладніших періодів нашої історії. Але ніхто не ідеальний, і я вважаю, що однією з помилок тієї адміністрації в політиці щодо України було ненадання нам зброї. Зараз ці двері вже відкриті,

– сказав Кулеба.

Він зауважив, що всупереч тодішнім залякуванням Росії та лояльних до неї спікерів, війна на Донбасі не запалала з новою силою. А зброя, яку Україна отримує зі США, використовується для зміцнення нашої обороноздатності.

"І я не очікую, що ці двері можуть зачинитися за нової адміністрації", – наголосив глава МЗС.

Що відомо про зброю від США для України

У 2014 році на початку російської агресії проти України США за президентства Барака Обами не наважилися надати нашій державі летальну зброю. У Білому Домі була тривала суперечка щодо цього. Проте зупинилися на думці, що постачання зброї Україні спровокує Росію на ескалацію конфлікту.

У грудні 2017 року видання The Washington Post повідомило, що адміністрація тодішнього президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні летальної зброї на 41,5 мільйона доларів. Пізніше американські ЗМІ повідомили, що загальна вартість оборонного пакету складе 47 мільйонів доларів.

У грудні 2020 року Україна підписала контракт зі США на поставку протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Перша партія цієї зброї надійшла в Україну навесні 2018 року.

Джо Байден ще перед виборами президента США пообіцяв домагатися припинення війни на Донбасі та надати військову допомогу Україні для захисту від російської агресії, у тому числі летальну зброю.



Військова допомога від США Україні / Інфографіка 24 каналу