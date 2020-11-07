Не парюся щодо цього, – Лукашенко прокоментував санкції ЄС про нього
Олександр Лукашенко прокоментував санкції, які Євросоюз запровадив проти нього. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що "не париться щодо цього".
Лукашенко зазначив, що все життя перебуває під санкціями, пише БелТА.
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Чверть століття під санкціями, – живий-здоровий. Я не парюся щодо цього, як кажуть молоді люди,
– заявив він.
Нагадаємо, раніше Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та ще 14 білорусів.
Детально У ЄС ввели санкції проти Лукашенка: хто ще потрапив у список
Санкції проти Лукашенка та компанії: що відомо
- 2 жовтня через придушення масових акцій протесту та фальсифікації на виборах президента ЄС ввів санкції проти 40 білоруських чиновників. Однак у санкційному списку не було Лукашенка.
- ЄС спершу вирішив не карати політика персонально, намагаючись зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу. Проте вже 12 жовтня погодився запровадити санкції проти Лукашенка.
- Цього разу, окрім самого Лукашенка, ЄС додав до санкційного списку його сина Віктора, главу його адміністрації Ігоря Сергеєнка, прессекретаря Наталію Ейсмонт, главу КДБ Івана Тертеля, главу Слідчого комітету Івана Носкевича, главу Конституційного суду Петра Міклашевича.
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