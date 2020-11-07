Олександр Лукашенко прокоментував санкції, які Євросоюз запровадив проти нього. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що "не париться щодо цього".

Лукашенко зазначив, що все життя перебуває під санкціями, пише БелТА.

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Чверть століття під санкціями, – живий-здоровий. Я не парюся щодо цього, як кажуть молоді люди,

– заявив він.

Нагадаємо, раніше Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та ще 14 білорусів.

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