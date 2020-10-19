Термін дії мінських домовленостей закінчився, проте наразі іншого майданчика для переговорів не існує, вважає віцепрем'єр – міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков. Дива, наголосив урядовець, від "Мінська" чекати не слід.

Альтернативи "Мінську" наразі немає

Про те, що альтернативи "Мінську" наразі нема, стверджують стратегічні партнери України. Про це Резніков повідомив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

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Проте сторони не виключають, що під час консультацій та спілкування може з'явитись новий варіант – замість "мінського формату".

Усі чекають на диво. Але хочу повторити: не потрібно чекати дива від "Мінська". Він не є майданчиком, на якому можна досягнути миру. У нас чомусь перебільшують очікування від цих консультацій,

– зазначив Резніков.

Урядовець наголошує, що "Мінськ" – це майданчик, на якому вирішують проблеми гуманітарного, економічного характеру та питань припинення вогню. Проте ще з 2014 року кожне повідомлення щодо діяльності ТКГ сприймалось як сенсація. Після зміни формату, вважає Резніков, діяльність членів Тристоронньої контактної групи почали більше критикувати.

Весь світ розуміє, хто є агресором

Урядовець наголошує, що до складу ТКГ ввели представників окупованих Донеччини та Луганщини, аби демонополізувати там присутність представників окупаційних режимів.

Про це сьогодні забувають і говорять: "Україна веде прямі переговори з сепаратистами, ай-яй-яй, зрада!" Але подивімось правді в очі: перемовини без визнання велись з першого засідання "Мінська" і у всіх схожих конфліктах,

– пояснив Резніков.

Зараз весь світ розуміє, хто у ситуації з Донбасом є агресором і яку роль у конфлікті на Сході України відіграє Росія. Єдина сторона, яка це не визнає, – росіяни.

Росіяни називають себе "посередниками"

"Єдині, хто продовжують грати в гру "а ми тут взагалі-то посередники" – представники Росії. На що їм завжди коректно відповідали: на посередництво потрібна згода обох сторін конфлікту, а ми на ваше посередництво згоди не давали – у нашому з вами конфлікті", – розповів Резніков.

Україна погоджувалась лише на посередництво ОБСЄ. Щодо мети Росії на усіх переговорах – це боротьба за зняття санкцій.

Зверніть увагу! На думку Олексія Резнікова мінські домовленості потребують модернізації. Проте як базовий документ вони можуть функціонувати. Скільки ще існуватиме "Мінськ" – залежатиме від комунікації між країнами "нормандського формату".