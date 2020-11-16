Не приймає жодних корисних рішень: Макрон розкритикував Радбез ООН
Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував Раду Безпеки ООН. Окрім того, за словами французького лідера, Європа має ставати більш незалежною, зокрема, у питанні безпеки.
Що сказав Макрон
Американці визнають європейців союзниками лише в одному випадку – якщо ті самі серйозно ставитимуться до себе і будуть незалежними у власній оборонній політиці. Про це Макрон розповів в інтерв'ю виданню Grand Continent, повідомляє DW.
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Європа у подальшому працюватиме над власною автономією. Тим більше, що за словами президента Франції, Радбез ООН вже "не приймає жодних корисних рішень".
Макрон раніше заявляв, що у боротьбі з тероризмом Франція має діяти швидко та оперативно.
Тероризм від Парижа до Брюсселя, в Берліні, Відні, Барселоні та Копенгагені – це європейська реальність, на яку ми повинні відповісти. Ми потребуємо швидкої та скоординованої відповіді,
– наголосив Макрон.
Теракти у Європі: що відомо
- 16 жовтня у Франції терорист вбив вчителя історії та географії.
- 29 жовтня терорист напав на вірян у католицькій базиліці Нотр-Дам у Ніцці. Внаслідок цього загинули 3 людей.
- 2 листопада у Відні стався масштабний теракт. Його жертвами стали 5 людей.
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