Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував Раду Безпеки ООН. Окрім того, за словами французького лідера, Європа має ставати більш незалежною, зокрема, у питанні безпеки.

Що сказав Макрон

Американці визнають європейців союзниками лише в одному випадку – якщо ті самі серйозно ставитимуться до себе і будуть незалежними у власній оборонній політиці. Про це Макрон розповів в інтерв'ю виданню Grand Continent, повідомляє DW.

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Європа у подальшому працюватиме над власною автономією. Тим більше, що за словами президента Франції, Радбез ООН вже "не приймає жодних корисних рішень".

Зверніть увагу! Франція є однією з країн, які мають право вето у Радбезі ООН. Окрім неї, таке ж право мають США, Китай, Велика Британія та Росія.

Макрон раніше заявляв, що у боротьбі з тероризмом Франція має діяти швидко та оперативно.

Тероризм від Парижа до Брюсселя, в Берліні, Відні, Барселоні та Копенгагені – це європейська реальність, на яку ми повинні відповісти. Ми потребуємо швидкої та скоординованої відповіді,

– наголосив Макрон.

Теракти у Європі: що відомо