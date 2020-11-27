До парламентської фракції "Слуга народу" прийшли люди за переконаннями. Їхня мета – не відкусити шматок пирога.

Заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко ствердив, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді – приклад нової політичної еліти. Про це він повідомив в інтерв'ю Олесі Бацман.

До теми Ми не спілкувалися з Коломойським понад пів року, – Кирило Тимошенко

Депутатам пропонують гроші

Він не заперечив те, що деяких депутатів у Верховній Раді можуть купувати та зазначив, що це не є таємницею.

Дивлячись, як ми голосуємо за закони, особливо ті, які вносить президент, нам вдається стримати цю більшість. Тому що люди прийшли переважно за своїми переконаннями у фракцію "Слуга народу" – не відкусити шматок пирога чи щось ще. Це переконання і нова політична еліта,

– зауважив Тимошенко.

Також він зазначив, що десь є помилки, але в будь-якому разі це новий формат людей.

Внутрішні рішення розв'язують ситуацію

"Говорити, що їх купують і ми із цим боремося, я не можу. Так, були випадки, коли нам надходила така інформація. Є якісь внутрішні рішення, які ми ухвалювали, отримуючи інформацію. Вони стабілізують ситуацію в усій фракції", – ствердив Тимошенко. Проте що це за методи, він так і не відповів.

Найбільша фракція в історії України

Заступник глави Офісу Президента наголосив, що фракція "Слуга народу" – найбільша за всю історію України.

"Хтось керував фракцією із 250 осіб? Ні. Ніхто не знає, як би це було за будь-якого іншого політичного лідера з будь-яким іншим політичним прапором. Просто такого не було в історії країни. Є різні депутати. У когось є свої інтереси, а хтось зі своїх переконань не хоче голосувати за певні закони. Це все – персоналії", – додав Тимошенко.