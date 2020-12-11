Представник Православної церкви України висловив негативне ставлення до головної новорічної ялинки в Києві. Причиною стала прикраса, яку почепили на її верхівку замість Вифлеємської зірки.

Софіївська площа, на якій розмістили ялинку, є святим місцем. Про це заявив представник пресслужби ПЦУ Іван Сидор на сторінці у фейсбуці.

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За його словами, "відьмацький капелюх" не має нічого спільного ні з Різдвом, ні з Новим роком.

До якого свята ми готуємось? Різдва чи Геловіну? Вже якщо ставите на історичній Софійській площі ялинку, то потрібно мати здоровий глузд і увінчати її зіркою, яка символізує Різдво, світло, надію,

– заявив представник ПЦУ.



Ялинка 2021 на Софійській площі / Фото Folk Ukraine

На думку Івана Сидора, з головною ялинкою країни не варто було експериментувати. За його словами, капелюх на фоні тисячолітніх хрестів Софійського собору є недоречним.

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Втім, представник ПЦУ додав, що це є виключно його особистою думкою та запропонував людям долучитися до дискусії про це.