Росія зірвала відновлення роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Це свідчить про ставлення Росії як до людей, так і до виконання домовленостей.

Люди чекали на відкриття КПВВ, яке мало бути синхронним з обох сторін, заявив міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, повідомляє пресслужба відомства.

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Ми бачимо, що досягнуті домовленості були порушені. А Росія знову продемонструвала своє ставлення і до громадян, і до домовленостей нормандської четвірки й Тристоронньої контактної групи,

– заявив Резніков.

Міністр зазначив, що зі сторони підконтрольної території 10 листопада відкрили не лише КПВВ, але й сервісний центр в Щасті. Там люди мають можливість отримати пенсії та соціальні виплати.

Зверніть увагу! Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову бойовиків відкрити пункти зі своєї сторони. Вони скаржаться, що цей крок з ними начебто не узгодили. Попри це, контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на підконтрольній уряду території працюють щодня з 08:00 до 16:00.