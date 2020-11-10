Російська сторона не відкрила КПВВ: Резніков пояснив, що це означає
Росія зірвала відновлення роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Це свідчить про ставлення Росії як до людей, так і до виконання домовленостей.
Люди чекали на відкриття КПВВ, яке мало бути синхронним з обох сторін, заявив міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, повідомляє пресслужба відомства.
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Ми бачимо, що досягнуті домовленості були порушені. А Росія знову продемонструвала своє ставлення і до громадян, і до домовленостей нормандської четвірки й Тристоронньої контактної групи,
– заявив Резніков.
Міністр зазначив, що зі сторони підконтрольної території 10 листопада відкрили не лише КПВВ, але й сервісний центр в Щасті. Там люди мають можливість отримати пенсії та соціальні виплати.
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