Коституційний Суд нібито ще не ухвалив рішення щодо окремих положень законів про електронне декларування. Тому глава КСУ Олександр Тупицький переконує, що інформація про обмеженні повноваження НАЗК – перебільшена.

Що каже глава КСУ

Мовляв, великий блок боротьби з корупцією виділили на окреме провадження, яке ще не прийняли. Про це заявив Тупицький на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Розігнана НАЗК ситуація про те, що тепер все зупинилося, і вони не можуть робити перевірки, і державні службовці не призначатимуться, і все пропало з боротьбою – абсолютно ні,

– переконує Тупицький.

За словами глави КСУ, якби суд був заангажований та упереджений, проголосували б за всі представлення.

Що кажуть у НАЗК

У НАЗК наголосили, що попри відновлення реєстру декларацій, негативні наслідки для антикорупційної системи залишились. Зокрема, в агентстві наголосили на тому, що тепер не можна перевіряти електронні декларації та тисячі чиновників зможуть ухилитись від відповідальності за корупцію.