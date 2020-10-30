"Не відповідає дійсності": глава КСУ прокоментував обмеження повноважень НАЗК
Коституційний Суд нібито ще не ухвалив рішення щодо окремих положень законів про електронне декларування. Тому глава КСУ Олександр Тупицький переконує, що інформація про обмеженні повноваження НАЗК – перебільшена.
Що каже глава КСУ
Мовляв, великий блок боротьби з корупцією виділили на окреме провадження, яке ще не прийняли. Про це заявив Тупицький на брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Розігнана НАЗК ситуація про те, що тепер все зупинилося, і вони не можуть робити перевірки, і державні службовці не призначатимуться, і все пропало з боротьбою – абсолютно ні,
– переконує Тупицький.
За словами глави КСУ, якби суд був заангажований та упереджений, проголосували б за всі представлення.
Що кажуть у НАЗК
У НАЗК наголосили, що попри відновлення реєстру декларацій, негативні наслідки для антикорупційної системи залишились. Зокрема, в агентстві наголосили на тому, що тепер не можна перевіряти електронні декларації та тисячі чиновників зможуть ухилитись від відповідальності за корупцію.
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