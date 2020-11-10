Олександр Лукашенко заявив, що протестувальники та політики, які виїхали за кордон, не візьмуть Білорусь "тепленькою". Самопроголошений президент впевнений, що він та його режим вистоять.

Лукашенко вважає, що учасники протестів та опозиціонери, які перебувають наразі у Польщі та Литві, сподіваються, що до весни 2021 року економіка в Білорусі обвалиться. Про це повідомляє "Білорусь сьогодні".

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І ми (опозиціонери, протестувальники – 24 канал) тут прийдемо, візьмемо Білорусь "тепленькою". Ні чорта подібного! Не візьмуть вони Білорусь "тепленькою",

– заявив Лукашенко.

Він упевнений, що його режиму вдасться вистояти, хоча й не заперечує, що буде складно.

"Той, хто набереться мужності, сили й витримає, той сам збережеться і збереже свою державу", – уточнив Лукашенко. На думку політика, людям потрібно забезпечити "розуміння ситуації".

Зверніть увагу! З початку серпня у Білорусі тривають масові протести. А правоохоронці й надалі затримують активістів. Протягом дня 8 листопада та ночі 9 листопада правозахисники нарахували понад тисячу затриманих на Марші народовладдя. Більше про протести в Білорусі читайте тут.