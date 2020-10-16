Кабмін 15 жовтня оновив карантинне зонування України. До червоної зони з найжорсткішими обмеженнями потрапили аж 8 регіонів. Однак не у всіх містах обмеження будуть такими жорсткими. До прикладу, у Полтаві та Івано-Франківську громадський транспорт працюватиме у звичному режимі.

Так, Івано-Франківськ та Полтава відмовилися від впровадження жорсткого карантину. Про це повідомили голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов та мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Важливо У деяких регіонах червоної зони роботу громадського транспорту не зупинятимуть

Полтава

У Полтаві, яка потрапила до червоної зони, не будуть зупиняти громадський транспорт та закривати кафе. Натомість з 19 жовтня заборонено:

відвідування закладів освіти (окрім дитячих навчальних закладів),

закладів сфери культури,

кінотеатрів,

закладів розважальної діяльності,

установ соціального захисту.

Однак, за словами Синєгубова, якщо ситуація погіршиться, то обмеження посилять. Він зазначив, що зараз в обласному центрі хворіють майже 2 тисячі людей – це набагато більше, ніж в інших містах і районах області разом узятих. Майже щодня в Полтаві фіксують понад 100 нових випадків.

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Івано-Франківськ

В Івано-Франківську також вирішили не зупиняти роботу дитсадків та транспорту.

Ми потрапили в червону зону з понеділка. Але уряд і комісія ТБ і НС врахувала пропозиції міських голів і дала можливість працювати дошкільним закладам. Також громадський транспорт працюватиме у звичному режимі. Вимог спецперевезення немає, є лише вимоги – сидячі місця і відповідні захисні маски в транспорті,

– заявив Марцінків.

Крім того, розважальні центри можуть працювати у звичному режимі, а обмежень в роботі бізнесу немає. Мер Івано-Франківська додав, що роботу шкіл наразі обмежуватимуть, але чекають на пропозиції від освітян.

Водночас він повідомив, що у двох лікарнях Франківська з підозрою на COVID-19 перебувають 288 пацієнтів, з них 15 осіб – у реанімаційних відділеннях. Станом на 16 жовтня в Івано-Франківській області лабораторно підтвердили 16 163 випадки захворювання.

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