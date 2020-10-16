Полтава та Івано-Франківськ у червоній зоні, але жорстких обмежень не дотримуватимуться
Кабмін 15 жовтня оновив карантинне зонування України. До червоної зони з найжорсткішими обмеженнями потрапили аж 8 регіонів. Однак не у всіх містах обмеження будуть такими жорсткими. До прикладу, у Полтаві та Івано-Франківську громадський транспорт працюватиме у звичному режимі.
Так, Івано-Франківськ та Полтава відмовилися від впровадження жорсткого карантину. Про це повідомили голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов та мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Важливо У деяких регіонах червоної зони роботу громадського транспорту не зупинятимуть
Полтава
У Полтаві, яка потрапила до червоної зони, не будуть зупиняти громадський транспорт та закривати кафе. Натомість з 19 жовтня заборонено:
- відвідування закладів освіти (окрім дитячих навчальних закладів),
- закладів сфери культури,
- кінотеатрів,
- закладів розважальної діяльності,
- установ соціального захисту.
Однак, за словами Синєгубова, якщо ситуація погіршиться, то обмеження посилять. Він зазначив, що зараз в обласному центрі хворіють майже 2 тисячі людей – це набагато більше, ніж в інших містах і районах області разом узятих. Майже щодня в Полтаві фіксують понад 100 нових випадків.
Що було раніше Полтава відмовилась посилювати карантин, попри помаранчеву зону: деталі
Івано-Франківськ
В Івано-Франківську також вирішили не зупиняти роботу дитсадків та транспорту.
Ми потрапили в червону зону з понеділка. Але уряд і комісія ТБ і НС врахувала пропозиції міських голів і дала можливість працювати дошкільним закладам. Також громадський транспорт працюватиме у звичному режимі. Вимог спецперевезення немає, є лише вимоги – сидячі місця і відповідні захисні маски в транспорті,
– заявив Марцінків.
Крім того, розважальні центри можуть працювати у звичному режимі, а обмежень в роботі бізнесу немає. Мер Івано-Франківська додав, що роботу шкіл наразі обмежуватимуть, але чекають на пропозиції від освітян.
Водночас він повідомив, що у двох лікарнях Франківська з підозрою на COVID-19 перебувають 288 пацієнтів, з них 15 осіб – у реанімаційних відділеннях. Станом на 16 жовтня в Івано-Франківській області лабораторно підтвердили 16 163 випадки захворювання.
Карантин в Україні: головне
- Від початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні зафіксували зараження 287 231 українця. Від початку пандемії померло 5 408 людей. Кількість пацієнтів, які одужали, становить вже 121 919. За минулу добу виявили 5 992 випадків зараження.
- З 1 серпня адаптивний карантин в Україні передбачає поділ всіх регіонів на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону, залежно від епідеміологічної ситуації в кожному окремо взятому.
- З 19 жовтня в Україні почне діяти нове епідемічне зонування, Київ залишається в помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. Водночас кількість населених пунктів, що перебувають у зеленій зоні, стрімко зменшується.