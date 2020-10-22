Після 1945 р ніхто ні у кого в Європі силою землю не анексує. Росія, як і Сербія Мілошевича – погані приклади. І наслідувати їх – значить купувати собі повістку до Гааги. Далі читайте російською мовою.

Три недели боев

Я не пишу, но много читаю. И то, что я читаю, заставляет страдать безмерно. Каждого убитого или изувеченного, армянина или азербайджанца я мысленно примеряю к моим детям, к моим ученикам. Я знаю, как ценен, неповторим каждый человек. Насколько в каждом молодом, как в древесной почке, сконцентрированы великие силы, которые в свое время он должен явить миру, людям, Богу. Быть может он, пойдя неверным путем, загубит их, а быть может, принесет великий плод.

Читайте также Тупик в Карабахе: что дальше – прекращение огня или война на истощение?

Но для погибших их время не наступит. Они убиты безжалостным железом, изувечены, раздавлены контузией. Раздавлены горем их родители, близкие. Страшная война совсем рядом. В редкой армянской или азербайджанской семье, даже московской, нет сейчас горя потери или страха за близких. А чаще – и то, и то.

Три недели боев. Число армянских потерь убитыми официально приближается к тысяче. На самом деле их, конечно же, больше. Азербайджан не сообщает о потерях. Но в наступлении они обычно в 5-10 раз больше чем при обороне, особенно при наступлении из долин в горы. А еще потери среди мирного населения. Боюсь, что убито почти десять тысяч, стали инвалидами тысяч двадцать – двадцать пять. Дай Бог, если меньше. Страшный счет...

Уверен, войну надо прекращать и прекращать немедленно. Теперь понятно, что Азербайджан, опираясь на Турцию, сможет занять Карабах через несколько недель, может быть, месяцев, но цена этой победы будет ужасна и для азербайджанцев, и для армян. И, главное, победа эта все равно станет перемирием. К реваншу будет готовиться на этот раз Армения. И так без конца.

Армения не надо идти по следам России

А решение есть, я уже писал о нем. Оно, как и любое надежное решение межчеловеческих конфликтов, неприятно обеим сторонам и именно в этом – обещание стабильности в будущем.

Армянам надо понять, что никто никогда не позволит им силой аннексировать часть соседнего государства и, тем более, никогда не признает этой аннексии, как мир не признал и никогда не признает аннексию Крыма Россией. Никогда мир не признает и самопровозглашения независимого Арцаха, как не признает и не признает независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии, Приднестровья – от Молдавии. Никогда.

Идя этим путем Армения и Арцах направляются в компанию нерукопожатных и очень несимпатичных режимов-изгоев. Неужели это место для демократической Армении? Неужели ради этого стоит губить свою молодежь. Разве такая цель оправдывает такие средства?

Армении надо смириться с тем, общепризнанным мировым сообществом фактом, что границы государств нерушимы, а право наций на самоопределение трактуется как право на автономию, а не отделение.

После 1945 г. никто ни у кого в Европе силой землю не отжимает. Россия, как и Сербия Милошевича – плохие примеры. И подражать им – значит покупать себе повестку в Гаагу.

Интересно! Грузию втягивают в войну за Карабах, или Кто скажет "Прощай, немытая Россия"

С чем должен смириться Азербайджан?

Азербайджану тоже надо понять, что если Карабах и перейдет под его суверенитет, то это будет не полный, а очень ограниченный суверенитет. И ограничен он будет не Арменией, но мировым сообществом, которое не желает превращения в беженцев 150 тысяч армян Карабаха. Армяне азербайджанцам не верят. Это печальный факт. И жить под суверенитетом Азербайджана они откажутся, уйдут в Армению. Но право народа безопасно жить на земле отцов не менее основополагающее, чем право государства на незыблемость своих границ.

Чтобы обеспечить это право армянам Карабаха, им необходимо предоставить надежные международные гарантии от сильных государств, стоящих в стороне от конфликта на Южном Кавказе. Россия не стоит в стороне. Она стоит на границах Кавказа, она оккупировала Абхазию и Южную Осетию – области соседней с конфликтующими сторонами Грузии, она аннексировала Крым и отторгла от Украины часть Донбасса. Нынешняя путинская Россия не может быть надежным и бескорыстным миротворцем. Она будет нести конфликт в регион. То же самое можно сказать и о Турции, которая всецело заняла сторону Азербайджана, да и сама, оккупируя 40% территории Кипра, является агрессором на чужой земле не в меньшей степени, чем Армения в Азербайджане.

Гарантии безопасной жизни армян Карабаха должны обеспечивать настоящие миротворцы. Думаю, такими странами должны быть Франция и Германия. Может быть, Европейский Союз в целом.

Это – недешевая помощь. Но это помощь ради мира и стабильности. Гарантии должны быть не только дипломатическими, но и силовыми. Азербайджан должен согласиться на присутствие в Карабахе вооруженных формирований миротворцев из третьих стран. Тогда автономия Карабаха в составе Азербайджана не станет клочком бумаги.

Кроме того, нарушение прав армян в Карабахе Азербайджаном, после предоставления им гарантий автономии, легко приведет к осуществлению здесь Косовского варианта. Это в Баку должны понимать со всей ясностью, а силовые структуры стран Евросоюза в Карабахе станут хорошим напоминанием, что соглашения о действительной автономии надо соблюдать.

Тогда Карабах из земли крови и слез может стать очень важным прецедентом для решения других застарелых этно-территориальных конфликтов на послесоветском пространстве – Крым, Донбасс, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье.

Рекомендуем! Азербайджан продолжает наступление: к чему должна готовиться Армения

Согласятся ли воюющие стороны? Не пересилят ли амбиции политиков и их корыстные расчеты, горя людей, потерявших близких? Согласятся ли страны Европы в трудное время пандемии взваливать на свои плечи новые расходы и новую ответственность за другие народы?

На эти последние вопросы отвечать не мне. Я знаю, что другого надежного решения у Карабахской трагедии нет, хотя знаю также, что написанное здесь никому не понравится. Но когда я всматриваюсь в глаза мальчиков, которые больше никогда не посмотрят на мир, я знаю, что я сказал то, что должен был сказать.