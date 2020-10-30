Міністерство охорони здоров'я України не виключає можливість відходу від принципу карантинного зонування за кольорами.

Такий варіант розглядають і в уряді. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише "РБК-Україна".

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За його словами, Україна повинна почати розглядати єдині принципи у карантинному зонуванні. Проте про які саме принципи йдеться – міністр не уточнив.

"В принципі, так, як сьогодні сказав Віктор Ляшко (головний санітарний лікар України – 24 канал), ми, напевно, вже маємо відходити від світлофорного принципу", – підкреслив Немчінов.

Поділ України на зони карантину

3 серпня набули чинності нові правила адаптивного карантину – Україну розділили на чотири зони. Кожної п'ятниці, аналізуючи епідеміологічну ситуацію, уряд переглядає список регіонів, які належать до кожної з них.

16 вересня уряд оновив порядок і правила карантинного зонування за кольорами. Зміни стосуються карантинних правил у червоній та помаранчевій зонах, а також умов, за яких регіони до них потраплятимуть.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

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