Президент Зеленський опублікував відео з "Феофанії", у якій він зараз лікується від коронавірусу. Глава держави розповів про своє самопочуття, а також наголосив на важливості карантину вихідного дня.

Потрібно збити динаміку захворюваності, – президент

Зеленський сказав, що рішення про карантин вихідного дня можна підтримувати або не підтримувати. Проте динаміку захворюваності треба збити, зазначив глава держави в оприлюдненому у телеграм-каналі зверненні.

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Президент наголосив, що не треба доводити до ситуації, коли лікарям доведеться обирати, кого лікувати.

Ідеальних інструментів для зменшення зростання нема. Є болючий і ще більш болючий.Франція та Німеччина та багато країн вводять повні локдауни, не на суботу і неділю. І це ще гірше для економіки, аніж карантин вихідного дня,

– сказав Зеленський.

Це – шанс уникнути повного закриття

На думку президента, карантин вихідного дня – це шанс уникнути повного закриття. Мовиться про 6 неробочих днів. А бізнесу уряд має надати програми та інструменти підтримки.

Не закритись, не звільняти людей, вистояти – це головне завдання. Уряд має зробити все, щоб ці три вікенди, ці 6 днів не стали критичними для малого та середнього бізнесу,

– наголосив президент.

Зеленський про рішення місцевої влади

Щодо рішень місцевої влади, яка у деяких населених пунктах вирішила не виконувати постанову уряду, то це Зеленський пояснив виборами. На думку президента, деяких мерів цікавить не кількість хворих, а кількість голосів.

"Якщо продовжимо грати у добрих поліцейських на місцях, не виконувати рішення уряду і відзначати це грандіозним концертом на площі міста, або, якщо продовжимо постійно не вірити в COVID і будемо ковід-атеїстами, то програємо всі ми, не окремий міністр, мер, президент, програє вся країна", – підсумував глава держави.

Дивіться звернення президента:

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