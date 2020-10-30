Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький пояснив, що не знає, як внести у декларацію земельну ділянку у Криму. Суддя переконує, що якби він задекларував землю, його будинок на півострові могли б знести.

Оскільки Тупицький не може в'їхати до Криму, оформленням ділянки займались юристи. Про це Тупицький заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Чому глава КСУ не вніс у декларацію ділянку

Тупицький зазначив, що виникли певні юридичні проблеми з тим, аби вказати землю у декларації.

Не знаю, як це зробити. Я не визнаю Крим російським, але обставини, які не від мене залежать, склались так,

– сказав голова КСУ.

За словами голови КСУ, якщо внести у декларацію те, "що ти не визнаєш, можуть виникнути різні думки". Відповідно до російського законодавства, за таких обставин можуть знести будинок.

Проте Тупицький визнав, що варто було звернутись до НАЗК, аби йому пояснили, як юридично правильно внести ділянку у декларацію.

Що цьому передувало

27 жовтня КСУ визнав неконституційним покарання для чиновників за брехню у деклараціях.

Згодом журналісти "Схем" оприлюднили розслідування про те, що голова КСУ не задекларував ділянку у Криму, яку купив після анексії за російським законодавством.

Після цього Тупицького викликали на допит в ДБР.

До слова, президент Володимир Зеленський після засідання з РНБО вніс до Ради законопроєкт про звільнення суддів КСУ.

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