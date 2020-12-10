З неба може падати льодяний дощ: Україну накриє циклон Yvonne
В Україну насувається циклон Yvonne. Він принесе опади, мокрий сніг або навіть льодяний дощ. Однак негода не триватиме довго, і вже 11 грудня у більшості регіонів України буде сухо.
Негоду у ніч з 10 на 11 грудня варто очікувати у західних та північних областях і на Вінничині. Про на своїй сторінці у фейсбуці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Нас зачіпає південний циклон Yvonne і тому найближчої ночі в західних, північних областях плюс Вінниччина очікуються опади, мокрий сніг та дощ, чи навіть льодяний дощ,
– наголосила Діденко.
Що ще сказала синоптикиня
- Над Західною Європою погода утворила "цілий віночок" активних циклонів. Саме тому варто готуватися до опадів, поривчастого вітру та інших складних погодних умов.
- Однак вже через декілька днів в Україні переважатиме суха погода.
- Вітер сягатиме до штормових поривів.
- Температура вночі опуститься до -3 градусів морозу.
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