В Україну насувається циклон Yvonne. Він принесе опади, мокрий сніг або навіть льодяний дощ. Однак негода не триватиме довго, і вже 11 грудня у більшості регіонів України буде сухо.

Негоду у ніч з 10 на 11 грудня варто очікувати у західних та північних областях і на Вінничині. Про на своїй сторінці у фейсбуці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.

Актуально Масові ДТП та обмеження руху на дорогах: які наслідки негоди в Україні – фото

Нас зачіпає південний циклон Yvonne і тому найближчої ночі в західних, північних областях плюс Вінниччина очікуються опади, мокрий сніг та дощ, чи навіть льодяний дощ,

– наголосила Діденко.

Що ще сказала синоптикиня

Над Західною Європою погода утворила "цілий віночок" активних циклонів. Саме тому варто готуватися до опадів, поривчастого вітру та інших складних погодних умов.

Однак вже через декілька днів в Україні переважатиме суха погода.

Вітер сягатиме до штормових поривів.