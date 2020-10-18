Люди у Білорусі протестують вже 71 день. У неділю, 18 жовтня, традиційно в столиці країни Мінськ відбулося кілька акцій. Натомість силовики знову почали застосувати спецзасоби та силу.

Вибухи у Мінську

За даними опозиційних білоруських ресурсів, ближче до 17:00 почався розгін мітингувальників, і силовики застосували світло-шумові гранати. Зокрема, подібні вибухи можна було чути біля універмагу Білорусь, передає 24 канал.

До теми У Мінську розгорнули величезний прапор, а силовики заполонили місто: що відбувається 18 жовтня

Вибухи центрі Мінська: дивіться відео

Тим часом, біля станції метро "Партизанська" почалися зіткнення між мітингуальниками та силовиками. Також чутно вибухи та можна побачити велику кількість правоохоронців у балаклавах.

Можна почути й постріли

У Мінській міліції переконують, що їхні співробітники кілька разів змушеними буле вистрілити у повітря. А причина такого кроку – мітингувальники начебто в них кидали каміння.

Жорсткі затримання тривають

Силовики у балаклавах хапають усі, хто трапляється їм під руку. Таке можна побачити не лише в центрі, а і у інших районах Мінська. Відомо, що вони неочікувано прибувають групами та тонових мікроавтобусах. Серед затриманих є і журналісти.

Відео жорстокого затримання на Партизанському проспекті в Мінську

Також у місті – багато військової та спецтехніки, зокрема водомети.

Військова та спецтехніка на вулицях Мінська: дивіться відео

Зверніть увагу Затримання в охопленому протестами Мінську: скільки людей потрапили до рук силовиків

Додамо, що в Білорусі вже понад 2 місяці поспіль не стихають пртести: громадяни країни виходять на вулиці своїх міст з демонстраціями. Так вони висловлюють свою незгоду з результатами президентських виборів. Більше про протести в Білорусі можете дізнатися за посиланням.