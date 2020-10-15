Зеленський при владі вже більше, ніж півтора року. Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Калинюк розповіла, чому досі немає посадок та в чому проблема в нашій судівській системі.

Про це Калинюк говорила в ефір 24 каналу. І розповіла, хто і чому намагається знищити антикорупційні структури.

Важливо Це може бути прихована агітація, – експертка про всенародне опитування

За її словами, проблема полягає в тому, що вона є як в системі органів Генеральної прокуратури України, так і в судовій системі.

Недоторканні корупціонери роблять усе можливе, щоб знищити незалежні структури, які збирають докази про корупцію і притягають до відповідальності недоторканних,

– розповіла Калинюк.

Також вона пояснила на прикладі, як це відбувається зараз. Наприклад, у судді зараз проходять слухання щодо "Роттердам+" – так звану схему розкрадань мільярдів гривень з кишень платників податків олігархом Ахметовим.

"Гепрокурорка Венедіктова, на жаль, не захотіла просуватися далі у цій справі. Також є докази, як цю справу намагалися "злити", хоча НАБУ просуває цю справу", – пояснила експертка.

Що не так із судовою реформою?

Судова реформа також застряла, наголосила Калинюк. Оскільки вже майже рік немає органів суддівського самоврядування, які б призначали нових суддів. А цю реформу заблокувала Вища рада правосуддя.