Недовіра та догана Сологубу та Рожковій: реакція США на ситуацію у НБУ
У посольстві США в Україні стурбовані останніми подіями в Нацбанку. Мовиться про висловлення недовіри та догану першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику Дмитрові Сологубу.
В американському дипвідомстві зазначили, що поділяють позицію МВФ. Про це мовиться у заяві посольства, опублікованій у твіттері.
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Міцний та незалежний Національний Банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України,
– заявили у представництві США.
Що відомо про недовіру Рожковій та Сологубу
Рада НБУ оголосила 5 жовтня догану та недовіру Катерині Рожковій та Дмитрові Сологубу – членами команди колишнього очільника регулятора Якова Смолія.
Голова Ради Богдан Данилишин зазначив, що Рожкова та Сологуб є службовцями та безпосередньо беруть участь у виконанні функцій НБУ. Рожкова та Сологуб начебто порушили:
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наказ "Про публічні комунікації та взаємодію Національного банку України із засобами масової інформації",
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Кодекс етики працівника НБУ.