Недовіра та догани Рожковій і Сологубу: голова Ради НБУ пояснив, за що їх оголосили
Нещодавно Рада НБУ висловила недовіру та оголосила догани сленам правління регулятора, заступникам його голови Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу. Голова Ради НБУ Богдан Данилишин прокоментував ситуацію та дав оцінку діям Рожкової та Сологуба.
Недовіра та догани Рожковій і Сологубу: заява Данилишина
Голова Ради НБУ наголосив, що працівники регулятора є службовцями та безпосередньо беруть участь у виконанні його фукцій. Відповідний коментар Данилишина опублікувала пресслужба Нацбанку.
Коментар члена Ради Горбаля та реакція Рожкової Чому Рожковій і Сологубу НБУ оголосив недовіру та догану
За його словами, члени Правління НБУ та інші посадові особи мають неухильно:
- дотримуватись Кодексу етики працівника НБУ,
- уникати будь-яких ситуацій, внаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів.
Останнім часом окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їхньої службової компетенції. Також вони порушують нормативно-правові акти, які самі свого часу ухвалювали,
– зауважив Данилишин.
Голова Ради НБУ додає, що Рожкова та Сологуб порушили:
- наказ "Про публічні комунікації та взаємодію Національного банку України із засобами масової інформації",
- Кодекс етики працівника НБУ.
А відповідно до них, порушення трудової дисципліни, зокрема неналежне виконання обов’язків, і порушення правил, можуть тягнути за собою накладення дисциплінарного стягнення.
"Дисципліна має бути однаковою для всіх і винятків тут робити не можна. Тому, Рада НБУ всесторонньо розглянула ситуацію, що склалася, включно з інтерв’ю в засобах масової інформації (видання Kyiv Post) першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової та заступника голови Дмитра Сологуба", – зазначив Данилишин.
Зрештою, продовжує він, врахувавши думки членів Ради та лист голови НБУ Кирила Шевченка, Рада Національного банку України вирішила:
- висловити недовіру Рожковій і Сологубу за порушення розпорядчих актів Нацбанку, Кодексу етики, Правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог Кодексу законів про працю;
- застосувати до вищевказаних осіб дисциплінарне стягнення у вигляді догани, згідно з Кодексом законів про працю.
Не бачу тут ніяких порушень чинного законодавства. Кожен має відповідати за себе, за свої дії і вчинки. Хочу підкреслити, що НБУ – це не чиясь окрема вотчина. Це центральний орган державного управління та цілісна державна інституція. Не може бути незалежного Правління чи незалежної Ради. Є незалежний Нацбанк,
– підсумував Богдан Данилишин.
Актуально Догана Рожковій та Сологубу: що відбувається між Нацбанком та Радою НБУ
Основне про догану та недовіру Рожковій і Сологубу
- Відповідне рішення Рада регулятора ухвалила напередоні.
- У НБУ, зі свого боку, переконують, що усі члени правління продовжують працювати у звичайному режимі. Крім того за їхніми словами, таке рішення не означає звільнення з посад Рожкової та Сологуба.
- За даними ЗМІ, очільник НБУ Кирило Шевченко голосував за винесення догани та оголошення недовіри своїм заступникам.
- До слова, 24 вересня агенція Інтерфакс-Україна опублікувало інтерв'ю з Дмитром Сологубом, у якому, зокрема, заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля". Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.