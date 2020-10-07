Нещодавно Рада НБУ висловила недовіру та оголосила догани сленам правління регулятора, заступникам його голови Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу. Голова Ради НБУ Богдан Данилишин прокоментував ситуацію та дав оцінку діям Рожкової та Сологуба.

Недовіра та догани Рожковій і Сологубу: заява Данилишина

Голова Ради НБУ наголосив, що працівники регулятора є службовцями та безпосередньо беруть участь у виконанні його фукцій. Відповідний коментар Данилишина опублікувала пресслужба Нацбанку.

Коментар члена Ради Горбаля та реакція Рожкової Чому Рожковій і Сологубу НБУ оголосив недовіру та догану

За його словами, члени Правління НБУ та інші посадові особи мають неухильно:

дотримуватись Кодексу етики працівника НБУ,

уникати будь-яких ситуацій, внаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів.

Останнім часом окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їхньої службової компетенції. Також вони порушують нормативно-правові акти, які самі свого часу ухвалювали,

– зауважив Данилишин.

Голова Ради НБУ додає, що Рожкова та Сологуб порушили:

наказ "Про публічні комунікації та взаємодію Національного банку України із засобами масової інформації",



Кодекс етики працівника НБУ.

А відповідно до них, порушення трудової дисципліни, зокрема неналежне виконання обов’язків, і порушення правил, можуть тягнути за собою накладення дисциплінарного стягнення.

"Дисципліна має бути однаковою для всіх і винятків тут робити не можна. Тому, Рада НБУ всесторонньо розглянула ситуацію, що склалася, включно з інтерв’ю в засобах масової інформації (видання Kyiv Post) першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової та заступника голови Дмитра Сологуба", – зазначив Данилишин.

Рожкова переконує, що у коментарі Kyiv Post вони нічого крамольного, що б йшло у розріз з "генеральною лінією партії", не озвучували. Натомість казали, що незалежність НБУ – це про колегіальність, що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися тощо.

Зрештою, продовжує він, врахувавши думки членів Ради та лист голови НБУ Кирила Шевченка, Рада Національного банку України вирішила:

висловити недовіру Рожковій і Сологубу за порушення розпорядчих актів Нацбанку, Кодексу етики, Правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог Кодексу законів про працю;

застосувати до вищевказаних осіб дисциплінарне стягнення у вигляді догани, згідно з Кодексом законів про працю.

Не бачу тут ніяких порушень чинного законодавства. Кожен має відповідати за себе, за свої дії і вчинки. Хочу підкреслити, що НБУ – це не чиясь окрема вотчина. Це центральний орган державного управління та цілісна державна інституція. Не може бути незалежного Правління чи незалежної Ради. Є незалежний Нацбанк,

– підсумував Богдан Данилишин.

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