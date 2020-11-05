ВАКС закрив другу справу щодо брехні мера Одеси Труханова в декларації за 2017 рік на підставі рішення КСУ.

Як КСУ вибравдав брехню Труханова

За версією обвинувачення, Труханов не задекларував майно і доходи колишньої дружини, з якою він продовжував проживати:

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квартира;

два паркомісця;

елінг для човнів;

дача;

нежитлова нерухомість;

дві автівки;

частки у низці суб'єктів господарювання;

проценти за вкладами у банках.

Загальна вартість незадекларованого майна 16,3 млн грн.

Але через рішення КСУ про неконституційність ст.366-1 КК, суд змушений був закрити цю справу. Як і закриє ще 15 інших. А ще 110 справ НАБУ на досудовому теж будуть закриті.

Раніше КСУ вже рятував Труханова своїм рішенням, коли у 2019 році визнав статтю про "незаконне збагачення" неконституційною.