Негативні наслідки рішення КСУ вже не зупинити
ВАКС закрив другу справу щодо брехні мера Одеси Труханова в декларації за 2017 рік на підставі рішення КСУ.
Як КСУ вибравдав брехню Труханова
За версією обвинувачення, Труханов не задекларував майно і доходи колишньої дружини, з якою він продовжував проживати:
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- квартира;
- два паркомісця;
- елінг для човнів;
- дача;
- нежитлова нерухомість;
- дві автівки;
- частки у низці суб'єктів господарювання;
- проценти за вкладами у банках.
Загальна вартість незадекларованого майна 16,3 млн грн.
Але через рішення КСУ про неконституційність ст.366-1 КК, суд змушений був закрити цю справу. Як і закриє ще 15 інших. А ще 110 справ НАБУ на досудовому теж будуть закриті.
Раніше КСУ вже рятував Труханова своїм рішенням, коли у 2019 році визнав статтю про "незаконне збагачення" неконституційною.
P.S. До речі, вартість незадекларованого майна було встановлено на підставі експертиз, які робилися за рахунок бюджету. Може тепер стягнути все із суддів КСУ, які ухвалили нічим не вмотивоване і необґрунтоване рішення?
Автор: Вадим Валько
Джерело: Facebook
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