Потужна негода наробила лиха на півночі Італії та адріатичному узбережжі Хорватії. Через зимові бурі тисячі будинків залишилися без світла. Не витримали дерева та стовпи електропередач.

За попередніми підрахунками, майже 7 тисяч будинків залишилися без світла. Про це повідомляє Euronews.

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Проливні дощі та сніг в Італії

Негода обрушилася на північні райони Італії минулими вихідними. В деяких районах Італії через проливні дощі й сходження селевих потоків затопило підвали будинків, на допомогу жителям мобілізували рятувальників. А от автомагістраль між Південним Тиролем і Австрією довелося перекрити. Снігоприбиральні машини не здатні впоратися з навантаженням.

Центральна Італія постраждала від повеней, викликаних проливними дощами й таненням снігу. Багато доріг стали непроїжджими. Через сильні паводки евакуювали жителів комуни Нонантола в провінції Модена в Емілії Романьї. Там вийшла з берегів річка Панаро, затопивши набережну. У деяких будинках вода піднялася до пів метра,

– мовиться у повідомленні.

Однак, за прогнозами синоптиків, негода остаточно не пішла. У комуні Нонантола очікуються дощі.

Негода в Італії 5 – 6 грудня / Фото Getty images

Зимові бурі в Хорватії

6 грудня зимові бурі викликали руйнування на адріатичному узбережжі Хорватії. Вітри зі швидкістю до 130 кілометрів на годину обрушилися на міста Спліт і Шибеник в центральній Далмації, перекривши всі поромні перевезення на хорватські острови.

Узбережжя у містечках Кастелі й Рогозніца затопило протягом декількох годин після проливних дощів, хвилі місцями досягали 6 метрів заввишки. Кілька невеликих човнів, що стояли в доках цих міст, розбилися і затонули під час шторму. Рятувальники рекомендували мандрівникам уникати приморських доріг.