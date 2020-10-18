У Кропивницькому 17 жовтня сильний вітер наробив чимало біди. Він зносив дахи та стіни будинків, а також зовнішні конструкції.

Наслідки негоди у Кропивницькому ліквідовують 52 рятувальники та 2 одиниці спецтехніки. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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Наслідки потужної зливи у Кропивницькому

Пошкоджені покрівлі понад 100 житлових будинків,

повалені близько 70 дерев,

підтоплені 4 господарства,

відключені 7 газорозподільних станцій,

не працюють 22 трансформаторні підстанції,

у селі Іванівка Новоукраїнського району пошкоджений дах спортзалу ЗОШ на площі 600 метрів квадратних.

Наразі рятувальники розпилюють повалені дерева та перекривають пошкодженні дахи поліетиленовою плівкою. Також вони встановили пункт обігріву для постраждалих. Воду відкачувати вже перестали.

Зверніть увагу! Негода 17 жовтня наробила біди ще у Миколаївській та Київській областях. Без електроенергії залишилися 43 населених пункти у Чернігівській, Донецькій та Кіровоградській областях. Детальніше про негоду у Кропивницькому – читайте тут.

Ліквідація наслідків негоди: відео



Рятувальники розпилюють пошкоджені дерева / Фото ДСНС



Пункти обігріву у Кропивницькому / Фото ДСНС



У Кропивницькому ліквідовують наслідки негоди / Фото ДСНС



Через негоду у Кропивницькому постраждала понад сотня будинків / Фото ДСНС