Через негоду в дорозі затрималися 5 поїздів: як ситуацію оцінюють в Укрзалізниці
П'ять поїздів на 1,5 години затримались у дорозі через негоду. Наразі залізниця працює у штатному режимі, але в разі значного погіршення погоди можливі подальші затримки поїздів.
Через складні погодні умови ввечері 10 грудня сталося обледеніння струмоприймачів у багатьох регіонах України. Залізничники оперативно налагоджували роботу з усунення наслідків негоди: надавали допоміжні локомотиви на заміну та очищували струмоприймачі, інформує пресслужба Укрзалізниці.
Тим часом Патрульні назвали кількість ДТП, що трапились на Київщині через ожеледицю: цифра
У результаті затрималися 2 поїзди далекого сполучення та 3 приміські.
Наразі пасажирські поїзди слідують за графіком, залізниця працює в штатному режимі. Ситуація з рухом пасажирських та вантажних поїздів повністю контрольована.
Водночас в Укрзалізниці додають: у разі значного погіршення погодних умов можливі затримки поїздів. Також необхідно брати до уваги прогноз погоди під час планування подорожей та організації трансферу до вокзалу.
Загалом до боротьби з негодою в зимових умовах Укрзалізниця підготувала майже 200 снігоочищувачів та спеціалізованих машин.
Негода в Україні: коротко про головне
- 10 та 11 грудня в Україні вирує негода, вона залишила без світла 173 населених пункти.
- У кількох регіонах через негоду обмежили рух транспорту.
- У Києві вулиці перетворились на суцільну ковзанку, унаслідок цього столицю скували затори, значно збільшилась кількість ДТП і викликів швидкої.
- Тим часом у Приазов'ї сильний вітер та шторм не стихають. Курортну Кирилівку затопило, вода не відступає вже кілька днів поспіль.
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