П'ять поїздів на 1,5 години затримались у дорозі через негоду. Наразі залізниця працює у штатному режимі, але в разі значного погіршення погоди можливі подальші затримки поїздів.

Через складні погодні умови ввечері 10 грудня сталося обледеніння струмоприймачів у багатьох регіонах України. Залізничники оперативно налагоджували роботу з усунення наслідків негоди: надавали допоміжні локомотиви на заміну та очищували струмоприймачі, інформує пресслужба Укрзалізниці.

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У результаті затрималися 2 поїзди далекого сполучення та 3 приміські.

Зафіксовано затримки руху таких поїздів: №88 Ковель – Новоолексіївка, №86 Львів – Новоолексіївка, поїзд №6503 Коростень – Шепетівка, №6242 Фастів – Миронівка, №6037 Київ – Фастів. У середньому затримки склали до 1,5 години,

– мовиться у повідомленні.

Наразі пасажирські поїзди слідують за графіком, залізниця працює в штатному режимі. Ситуація з рухом пасажирських та вантажних поїздів повністю контрольована.

Водночас в Укрзалізниці додають: у разі значного погіршення погодних умов можливі затримки поїздів. Також необхідно брати до уваги прогноз погоди під час планування подорожей та організації трансферу до вокзалу.

Загалом до боротьби з негодою в зимових умовах Укрзалізниця підготувала майже 200 снігоочищувачів та спеціалізованих машин.

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