В Україні за 10 грудня зафіксували 1435 ДТП. На жаль, загинули 8 людей, а майже 100 отримали травми.

Негода в Україні завдає чимало проблем, неприємностей та трагедій. Через ожеледь на дорогах стало дуже небезпечно. За останню добу поліція зафіксувала велику кількість ДТП. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Він зазначив, що не всі були готові до зміни погодних умов – багато хто виїхав на дорогу на літній гумі.

Скільки в Україні сталось ДТП за 10 грудня

Було 1435 повідомлень про ДТП. З яких 84 — аварій із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод 8 осіб загинули та 99 травмовані.

У Києві на лінію 102 надійшло 503 повідомлення про ДТП. З яких 7 — повідомлень щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод загинули 2 особи та 6 травмовані.

Разом з тим, спостерігається зменшення "порушень швидкості", які зафіксовані в автоматичному режимі. Учора камери зафіксували всього 3075 і це рекордно низький показник.