Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив нову уїдливу заяву стосовно ситуації у країні. Він уточнив, що процеси, які відбуваються в Білорусі, не можна назвати революцією.

Так, Лукашенко зауважив, що протестувальники нібито з неділі до неділі придумують все нові й нові гасла. Про це він заявив на зустрічі з колективом заводу "Гомсільмаш", інформує БЕЛТА.

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Немає революції без гасел. Якщо революція, то потрібні гасла. Але ви не помиляйтеся. Я вам скільки разів говорив: у нас немає революції, тому що революціонерів немає,

– коротко відрізав самопроголошений лідер Білорусі.

Водночас він назвав опозиціонерів, які виїхали з Білорусі "втікачами" та наголосив, що за кордоном вони живуть розкішним життям.

"Ці втікачі каламутять через телеграм-канали людей, вони ж живуть там (за кордоном – 24 канал) розкішно. А ті, які тут ходять, це люди, яких я створив своїми руками. І які сьогодні заробляють в 5 – 6 разів більше, ніж на "Гомсільмаш". Вони намагалися зробити дрібнобуржуазну революцію. Вони не революціонери. Тому що революціонери свого часу йшли на все. Вони знали, що можуть загинути, вони в це вірили", – додав Лукашенко.

Окрім того, самопроголошений президент Білорусі вкотре розповів історії про НАТО та Захід, які нібито "хотіли понівечити Білорусь" чи навіть вдертися на її територію.

Лукашенко також додав, що вважає біло-червоно-білі прапори, з якими виходять протестувальники, символікою фашизму.

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Цікаво, що наприкінці жовтня Лукашенко зробив іншу, суперечливу новій, заяву. Згідно з нею, "організатори протестів" у Білорусі діють "за методичкою кольорових революцій" та начебто "готові до радикальних дій".

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