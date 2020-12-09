Альтернативи формулі Штайнмаєра наразі немає. Тому у Тристоронній контактній групі переконані, що потрібно продовжувати процес перемовин.

Треба зробити усе, аби врегулювання відбулося в політичний спосіб. Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін в інтерв'ю ТСН.

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Я особисто не вважаю це (формулу Штайнмаєра – 24 канал) зрадою...Наразі іншої альтернативи просто немає,

– наголосив Костін.

За словами політика, ті, хто закликає не продовжувати переговорний процес не розуміють наслідків. Крім того, Костін додав, що, коли настав режим "тиші" на Донбасі, суспільство теж вважало це "зрадою".

"Я не думаю, що переговори і в тому числі дія цього закону на постійній основі, якщо буде досягнуте політичне врегулювання і пройдуть вільні вибори, це якась зрада", – підсумував Костін.

Що передбачає формула Штайнмаєра