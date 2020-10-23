Україна готова переглянути інші майданчики, крім Мінська, для перемовин у рамках Тристоронньої контактної групи. Ймовірність зміни майданчика з'явилась на тлі ситуації, що склалась у Білорусі після президентських виборів.

Мінську для України не є незалежним майданчиком з політичних міркувань. Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков на Київському Безпековому Форумі, повідомляє Укрінформ.

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За словами Резнікова, багато країн цивілізованого світу, включаючи Україну, не визнають результати білоруських виборів президента.

Тому, звісно, у нас немає довіри до того майданчику і ми точно, як посадовці, не поїдемо до Мінська,

– наголосив Резніков.

Чим можуть замінити "Мінськ"

Міністр зауважив, що ТКГ є логістичним майданчиком, а основні перемовини відбуваються на рівні лідерів нормандського формату. Тому, за словами Резнікова, місце зустрічі можуть визначати лише лідери нормандського формату. Однак яким буде інший переговорний майданчик залежатиме від спільного рішення ОБСЄ.

Міністр вважає, що це може бути місто будь-якої нейтральної країни. Резніков, як приклад, навів Стокгольм, оскільки Швеція головуватиме в ОБСЄ з січня 2021 року. Крім цього політик звернув увагу на Варшаву, яка головуватиме після Швеції.