Проводити дострокові вибори до Верховної Ради наразі не збираються. У "Слузі народу" поки що не бачать причин для цього.

Так, підстав для розпуску парламенту немає. Про це сказав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Наша позиція партійна – наразі немає жодних підстав для перевиборів дострокових до Верховної Ради,

– наголосив Арахамія.

Чому виникли такі припущення

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не виключає розпуску парламенту. Однак тільки в тому разі, якщо виникне політичний колапс на тлі скандалу з Конституційним Судом. Зеленський зауважив, що парламентарі мали б підтримати законопроєкт про звільнення суддів КСУ.

Про який законопроєкт йдеться