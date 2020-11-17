Олена Кондратюк, яка зараз виконує обов'язки голови ВРУ, пояснила, чому парламент не розглядатиме законопроєкти для розв'язання конституційної кризи. За її словами, для цього "немає політичної волі".

Олена Кондратюк виконує обов'язки голови Верховної Ради, поки хворіють на COVID-19 спікер Разумков та перший віцеспікер Стефанчук. 17 листопада в ефірі "Свободи слова" вона говорила про те, пише 24 канал, чому ВРУ не розглядала й не розгляне питання, пов'язані з конституційною кризою.

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Зараз, на жаль, немає політичної волі в парламенті проголосувати будь-який закон, який би стосувався як повернення до електронного декларування, так і кримінальної відповідальності чи реконструкції КСУ,

– сказала Кондратюк.

За її словами, відбулися консультації між керівниками усіх фракцій та груп щодо цих питань. У підсумку створили робочу групу, "куди увійшли представники усіх фракцій та політичних груп і керівники трьох комітетів".

Депутати хочуть напрацювати 3 базові законопроєкти:

Про повернення електронного декларування,

Про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування,

Про зміни, які стосуються усієї діяльності Конституційного Суду України.

Нагадаємо, 16 листопада цю групу пропонував створити спікер парламенту Дмитро Разумков.

Конституційна криза в Україні фактично триває з 27 жовтня, коли КСУ ухвалив скандальні рішення про електронне декларування та повноваження НАЗК. Президент Зеленський навіть запропонував взагалі розігнати Конституційний Суд.