Попри велику хвилю обурення в українському суспільстві та занепокоєння міжнародних партнерів України, у президентській партії "Слуга народу" заявили про відсутність сигналів для скасування безвізу. Раніше про скасування безвізового режиму заговорили через скандальне рішення Конституційного Суду, який фактично зруйнував покарання за незаконне збагачення.

Також не підіймалася тема скасування траншу Міжнародного валютного фонду. Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, повідомляє 24 канал.

Важливо "Нікчемне рішення КСУ": що пропонують у "Слузі народу" задля виходу з кризи – заява

За словами Качури, наразі немає сигналів від міжнародних партнерів про скасування безвізового режиму України з Євросоюзом. Він додав, що щодо можливості втратити безвіз розпускаються фейки.

Немає ніяких сигналів про те, що не буде траншу кредиту МВФ. Фейки, які поширюють, про те, що буде анульований безвіз: процедура не починалася і для цього немає підстав,

– наголосив Качура.

Він також упевнений, що українська влада вирішить ситуацію, яка склалася з Конституційним судом і "виправлять помилки" у конституційному законодавстві.

Що відомо про рішення КСУ? Народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє" подали позов до Конституційного Суду з вимогою визнати кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "неконституційною". 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний Суд України Народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє" подали позов до Конституційного Суду з вимогою визнати кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "неконституційною". 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний Суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації. Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неперевірені дані у деклараціях.

Як на це рішення відреагували у МВФ

У МВФ заявили, що для України та спільної співпраці є дуже важливою система підзвітності державних чиновників через е-декларування. Саме тому необхідно посилити ефективність всіх антикорупційних органів.

Речник МВФ наголосив, що запуск електронної системи доступу до інформації про статки високопосадовців у 2016 році був і залишається критично важливим кроком в боротьбі з корупцією.

Чи можуть Україні скасувати безвіз

В Євросоюзі занепокоєні рішеннями Конституційного Суду щодо скасування е-декларування. Це може стати підставою для тимчасового зупинення безвізового режиму для України.

Посли G7 наголосили, що стривожені такими новинами. Вони зауважили, що Україна досягла значного прогресу, впроваджуючи після Революції Гідності антикорупційні реформи, однак зараз може зробити крок у минуле.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення Конституційного Суду може вплинути на безвізовий режим з ЄС.

Зверніть увагу! Качура раніше заявив, що фракція "Слуга народу" 2 листопада проведе засідання щодо законопроекту президента про КСУ. Зеленський пропонує відправити у відставку всіх суддів, які були у складі КСУ на момент прийняття рішення щодо закриття реєстру декларацій.