Немає теми для розмови, – Лукашенко про діалог з протестувальниками
Самопроголошений президент Білорусі не відкидає можливості діалогу з представниками опозиції. Проте Лукашенко рішуче проти свого спілкування з учасниками акцій протесту.
Лукашенко готовий говорити з опозиціонерами
Свою позицію Лукашенко повідомив під час зустрічі з білоруськими та міжнародними оглядачами. Про це інформує Белта.
Немає теми для розмови. У мене в Білорусі вистачає не тільки "протестунів", але і опозиціонерів. Ви не плутайте протестувальників з опозиціонерами. Нічого подібного. Але вони тут. Ви розумієте, вони тут. І я з ними навіть в СІЗО розмовляю,
– сказав Лукашенко.
Лукашенко каже, що йому нема про що говорити з Тихановською
Наразі, зазначив самопроголошений президент, триває діалог на нижчому та середньому рівнях. Щодо переговорів з самою лідеркою опозиційних сил – Світланою Тихановською, то Лукашенко не знає, про що з нею можна розмовляти.
Про що я можу розмовляти з людиною, яка вмовляла, просила мене: допоможіть мені виїхати з Білорусі, мої діти там. Вона заздалегідь в Литву відправила дітей. Поїхала туди і робить все на шкоду Білорусі,
– відповів на питання Лукашенко.
Головне про останні події в Білорусі
- Ще з серпня тривають протести у Білорусі проти фальсифікацій під час президентських виборів.
- Опозиція створила Координаційну раду, проте більшість членів її президії були змушені виїхати за кордон, або перебувають під арештом.
- Сама Тихановська виїхала до Литви одразу після виборів. Опозиціонерка зазначила, що зробила це під тиском.
- Дії силовиків на акціях стали значно жорсткішими. Так, під час акції 8 листопада затримали близько 1 тисячі людей.
- 12 листопада помер активіст Роман Бондаренко. Його у дворі власного будинку побили невідомі в масках.
- ЄС різко засудив вбивство Бондаренка.
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