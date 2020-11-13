Самопроголошений президент Білорусі не відкидає можливості діалогу з представниками опозиції. Проте Лукашенко рішуче проти свого спілкування з учасниками акцій протесту.

Лукашенко готовий говорити з опозиціонерами

Свою позицію Лукашенко повідомив під час зустрічі з білоруськими та міжнародними оглядачами. Про це інформує Белта.

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Немає теми для розмови. У мене в Білорусі вистачає не тільки "протестунів", але і опозиціонерів. Ви не плутайте протестувальників з опозиціонерами. Нічого подібного. Але вони тут. Ви розумієте, вони тут. І я з ними навіть в СІЗО розмовляю,

– сказав Лукашенко.

Лукашенко каже, що йому нема про що говорити з Тихановською

Наразі, зазначив самопроголошений президент, триває діалог на нижчому та середньому рівнях. Щодо переговорів з самою лідеркою опозиційних сил – Світланою Тихановською, то Лукашенко не знає, про що з нею можна розмовляти.

Про що я можу розмовляти з людиною, яка вмовляла, просила мене: допоможіть мені виїхати з Білорусі, мої діти там. Вона заздалегідь в Литву відправила дітей. Поїхала туди і робить все на шкоду Білорусі,

– відповів на питання Лукашенко.

Головне про останні події в Білорусі

Ще з серпня тривають протести у Білорусі проти фальсифікацій під час президентських виборів.

Опозиція створила Координаційну раду, проте більшість членів її президії були змушені виїхати за кордон, або перебувають під арештом.

Сама Тихановська виїхала до Литви одразу після виборів. Опозиціонерка зазначила, що зробила це під тиском.

Дії силовиків на акціях стали значно жорсткішими. Так, під час акції 8 листопада затримали близько 1 тисячі людей.

12 листопада помер активіст Роман Бондаренко. Його у дворі власного будинку побили невідомі в масках.

ЄС різко засудив вбивство Бондаренка.

Як прокоментував загибель Романа Бондаренка Олександра Лукашенка можна прочитати тут.