Конституція України, а також цілий ряд законів не визначають, як діяти в ситуації, коли захворів президент. Через це в Україні необхідно регламентувати тимчасову передачу повноважень.

Якщо людина, яка обіймає певну посаду, захворіла, то в Україні й інших країнах діє інститут тимчасового виконання обов'язків. Про це повідомив науковий співробітник інституту держави і права Микола Сірий в ефірі 24 каналу.

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Втім, якщо говорити про найвищий рівень посадових осіб, то тут виникає конституційно-правов специфіка. Як зазначив Сірий, коли президент через стан здоров'я не спроможний виконувати свої обов'язки, то це повинен робити голова парламенту.

Довідка. У Володимира Зеленського 9 листопада 2020 року виявили коронавірус. Президент перебуває на самоізоляції під наглядом лікарів та працює з дому. Детальніше по стан глави держави – читайте тут.

Однак, за словами Сірого, таке може статися тільки в екстреній ситуації, а її наразі немає. Якщо говорити про парламент, то відповідно до Конституції та регламенту Ради основну роль виконує її голова Дмитро Разумков. Але його можуть замінити. Зокрема, перший заступник проведе сесію Ради, якщо її очільник хворий.

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Як зазначив Сірий, якщо говорити про президента, то ситуація є трохи "підвішеною". Наразі усі звикли, що президент працює разом зі своїм Офісом і відповідно ця установа також забезпечує роботу глави держави.

"Але якщо президент захворів і ця хвороба ускладнює комунікацію, тоді виникає певна складність", – додав Сірий.

Зверніть увагу! У Верховній Раді від початку пандемії кожен шостий депутат захворів на COVID-19. Загалом вірусом інфікувались 75 депутатів. Детальніше про це – читайте тут.