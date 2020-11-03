Депутати від опозиційних платформ заявили, що закон про мову нібито дискримінує російськомовних. Однак в законі немає положень, які можуть зачепити інші нацменшини.

Чому закон про мову надважливий для України та чи має Конституційний Суд взагалі розглядати його конституційність розповіла співавторка закону Ірина Подоляк. Про це екснардепка говорила в ефірі 24 каналу.

Важливо КСУ не скасує закон про мову, – Зеленський

Про механізми врегулювання

За її словами, цей закон не стосується ніяких інших мов, крім державної – української. Подоляк вважає, що Міністерство культури України повинно було б давно розробити законопроєкт про права нацменшин. Це прямо передбачено перехідним положенням закону про мову. І весь цей час повинен бути діалог з нацменшинами.

Тому механізм є один – над законопроєктом про права нацменшин треба працювати, збирати їх, вважає екснардепка.

Але я розумію, що влада хоче тільки подобатись. А для цього треба задовольняти усіх. Але жодних правових підстав очікувати, що КСУ скасував би цей закон – у нас немає. КСУ і так поставили в холодний душ законопроєктом від Зеленського,

– наголосила Подоляк.

І додала, що треба розуміти – не всі задоволені законом про державну мову. Його багато хто "торпедував", навіть не з російського боку. Однак якщо закон намагатимуться скасувати, тоді будуть революційні настрої.

Довідка. Конституційний суд України скасував антикорупційну реформу на закритому засіданні 27 жовтня 2020 року. Й так само за подачею депутатів, які підписалися й під зверненням щодо закону про мову. Багато експертів говорили про те, що наступним може стати саме закон про державну мову. Поки влада шукає конституційні шляхи, як зупинити КСУ.

"В Україні дуже знівелювалося поняття репутації. Коли я ініціювала ще той законопроєкт, ми розуміли, що проросійські сили дуже міцні в Україні, тому дуже пильнували, щоб цей законопроєкт відповідав нормам Конституції", – підсумувала Подоляк.

КСУ може скасувати закон про мову: коротко

3 листопада о 10:00 відбудеться закрите засідання Конституційного Суду України. Обговорюватимуть справу щодо конституційності закону про функціонування української мови як державної.

Як відомо, щодо цього закону до КСУ звернувся 51 народний депутат України попереднього скликання.

Варто зазначити, що здебільшого серед цих депутатів були представники фракції "Опозиційного блоку". Більшість з них – члени фракції ОПЗЖ, яка є в Раді.

Суспільство почало жваво обговорювати це питання, адже 27 жовтня 2020 року Конституційний суд України так само на закритому засіданні скасував антикорупційну реформу. Це відбулось також за поданням нардепів від ОПЗЖ.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу