В Кабінеті Міністрів наголосили, що COVID-фонд призначений для подолання наслідків пандемії коронавірусу, зокрема, економічних. В уряді також зауважили, що спочатку фонд мав отримати іншу назву.

Раніше фонд хотіли назвати "резервним". Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в інтерв'ю "РБК-Україна". Однак, ця назва не підходить, оскільки в законодавстві є чітке визначення, що таке резервний фонд.

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Проблема в комунікації… Насправді там (у COVID-фонді – 24 канал) прописано чітко, що він призначений для подолання наслідків пандемії,

– стверджує Немчінов.

За словами політика, влада розуміла, що через локдаун буде безробіття. Тому чинником, що може запустити економіку, визначили будівництво доріг. До того ж гроші знімали з міністерств, а не з медицини. Міністр додав, що наразі проводиться повний аудит COVID-фонду.

Чи є проблеми із закупівлею ШВЛ

Щодо закупівлі ШВЛ за гроші з фонду, Немчінов додав, що в Україні немає проблем з апаратами штучної вентиляції легень. Їх виробляють та закуповують.

Однак, є проблеми з киснем, зокрема, його транспортуванням. Кисень виробляють, але є обмежена кількість балонів, які треба виготовляти з особливими заходами безпеки.

Чому виникли чутки про розтрату грошей з COVID-фонду

Фонд створили у квітні за ініціативою президента Володимира Зеленського.

Обсяг фонду склав 66 мільярдів гривень. Гроші розподілили за різними напрямками.

Зокрема, виплати спрямували на доплати медикам, ремонт доріг, закупівлю обладнання для лікарень тощо.

Саме через те, що частина грошей з фонду пішла на дороги, президента та його команду неодноразово критикували політичні опоненти.

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