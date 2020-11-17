Подолання наслідків пандемії: Немчінов розповів, чому гроші з COVID-фонду витрачали на дороги
В Кабінеті Міністрів наголосили, що COVID-фонд призначений для подолання наслідків пандемії коронавірусу, зокрема, економічних. В уряді також зауважили, що спочатку фонд мав отримати іншу назву.
Раніше фонд хотіли назвати "резервним". Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в інтерв'ю "РБК-Україна". Однак, ця назва не підходить, оскільки в законодавстві є чітке визначення, що таке резервний фонд.
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Проблема в комунікації… Насправді там (у COVID-фонді – 24 канал) прописано чітко, що він призначений для подолання наслідків пандемії,
– стверджує Немчінов.
За словами політика, влада розуміла, що через локдаун буде безробіття. Тому чинником, що може запустити економіку, визначили будівництво доріг. До того ж гроші знімали з міністерств, а не з медицини. Міністр додав, що наразі проводиться повний аудит COVID-фонду.
Чи є проблеми із закупівлею ШВЛ
Щодо закупівлі ШВЛ за гроші з фонду, Немчінов додав, що в Україні немає проблем з апаратами штучної вентиляції легень. Їх виробляють та закуповують.
Однак, є проблеми з киснем, зокрема, його транспортуванням. Кисень виробляють, але є обмежена кількість балонів, які треба виготовляти з особливими заходами безпеки.
Чому виникли чутки про розтрату грошей з COVID-фонду
- Фонд створили у квітні за ініціативою президента Володимира Зеленського.
- Обсяг фонду склав 66 мільярдів гривень. Гроші розподілили за різними напрямками.
- Зокрема, виплати спрямували на доплати медикам, ремонт доріг, закупівлю обладнання для лікарень тощо.
- Саме через те, що частина грошей з фонду пішла на дороги, президента та його команду неодноразово критикували політичні опоненти.
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