Мета карантину, що наразі діє в Україні, – розірвати ланцюжок інфікування COVID-19. Окрім того, обмеження мають зменшити хоча б наполовину добовий приріст хворих.

Першочергова мета карантину – запобігти для початку "повному локдауну" медичної системи, коли місць у лікарнях може не залишитись. Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю "РБК-Україна".

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РНБО озвучила, що якщо ми не здійснимо ці заходи, ми вийдемо на грудень на 20 – 25 тисяч випадків (інфікування – 24 канал) на день. Мета – розірвати цей ланцюжок і зменшити хоча б у два рази показники від тих, які є зараз,

– наголосив урядовець.

Водночас він додав, що без карантину система охорони здоров'я може зазнати краху.

"Якщо ми цього робити не будемо (жити в умовах карантину – 24 канал), у нас система охорони здоров'я просто ляже зимою, як ми бачили в окремих європейських країнах навесні", – підсумував Немчінов.

Зверніть увагу! Уряд запровадив карантин вихідного дня з 14 листопада. Він має діяти протягом 3 тижнів. Таким чином у суботу й неділю повинні працювати лише продуктові, аптеки, АЗС, пошта та заклади, що готують їжу на виніс.



Карантин в Україні: які обмеження і коли діють / Інфографіка 24 каналу

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