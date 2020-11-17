Якщо не буде карантину, система охорони здоров'я зимою ляже, – Немчінов
Мета карантину, що наразі діє в Україні, – розірвати ланцюжок інфікування COVID-19. Окрім того, обмеження мають зменшити хоча б наполовину добовий приріст хворих.
Першочергова мета карантину – запобігти для початку "повному локдауну" медичної системи, коли місць у лікарнях може не залишитись. Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю "РБК-Україна".
Раніше Рада хоче скасувати карантин вихідного дня: як на це реагують у Кабміні
РНБО озвучила, що якщо ми не здійснимо ці заходи, ми вийдемо на грудень на 20 – 25 тисяч випадків (інфікування – 24 канал) на день. Мета – розірвати цей ланцюжок і зменшити хоча б у два рази показники від тих, які є зараз,
– наголосив урядовець.
Водночас він додав, що без карантину система охорони здоров'я може зазнати краху.
"Якщо ми цього робити не будемо (жити в умовах карантину – 24 канал), у нас система охорони здоров'я просто ляже зимою, як ми бачили в окремих європейських країнах навесні", – підсумував Немчінов.
Карантин в Україні: які обмеження і коли діють / Інфографіка 24 каналу
Що ще треба знати про карантин вихідного дня
- За перші дні карантину вихідного дня мобільність населення зменшилась на 18 – 27%. Втім, українські заклади громадського харчування скаржаться на втрати – йдеться про 27% від їх обігу.
- Підприємці та працівники сфери громадського харчування продовжують виступати проти карантину вихідного дня.
- У Раді 17 листопада розглядатимуть постанову про його скасування.
Поділитися новиною