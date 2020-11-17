У Верховній Раді хочуть скасувати карантин вихідного дня. Депутати вже підготували відповідне подання. У "Голосі" ж аргументують тим, що таке рішення уряду недоцільне та непродумане. Однак зробити це швидко не вдасться.

Таку думку висловив народний депутат з "Голосу" Ярослав Юрчишин. В ефірі 24 каналу він зазначив, що підтримує скасування карантину вихідного, але на це потрібен час.

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І наголосив, що парламент повинен хоча б якось реагувати на таке рішення. Але у такий короткий період можливості скасування рішення Кабінету міністрів немає.

Якщо і є можливість, то це треба робити через закон. А для цього треба щонайменше тиждень,

– наголосив Юрчишин.

Варіанти вирішення

Але є простий шлях, як зауважив нардеп. І це постанова, яка звертає увагу Кабміну на недоцільність жорстких та непродуманих заходів. Він пояснив, що бізнес найлегше може пристосуватися до карантинних умов – дистанція, маски й дезінфекція у більшості ресторанів є на належному рівні.

"Найдоцільнішим кроком було б скасування цієї дурні вихідного дня і вжиття адекватних заходів. Власне про це і постанова. Але рішення мусить прийняти Кабмін", – сказав Юрчишин.

Що відомо про ймовірність скасування карантину вихідного дня?

Карантин вихідного дня запровадили на 3 тижні з 14 листопада. У суботу та неділю діють жорсткі обмеження. Зокрема, працюють лише продуктові магазини, АЗС, аптеки, банки, пошта та заклади, що готують їжу на виніс. Підприємці не задоволені обмеженнями та протестують проти скасування карантину.

У Раді 16 листопада зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

Відтак парламент рекомендуватиме Кабміну скасувати обмеження. Ймовірно, нардепи розглянуть постанову 17 листопада .



Обмеження під час карантину / Інфографіка 24 каналу