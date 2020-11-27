Президент Володимир Зеленський заявив, що за внесення до декларацій неправдивих даних має бути передбачена кримінальна відповідальність. Зокрема, позбавлення волі.

За словами Зеленського, усі корупціонери мусять бути покарані відповідно до закону України. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зауважте У НАЗК наполягають на позбавленні волі за брехню у деклараціях

Ніяких дійових покаянь та взяття на поруки не може бути,

– наголосив Зеленський.

Що ще сказав президент

Наступним кроком має бути відновлення закону про запобігання корупції.

Принциповими є 2 важливі речі.

Перша – необхідно "забезпечити повне відновлення перевірок декларацій". Окрім того, необхідно гарантувати ефективне притягнення до адміністративної відповідальності та проведення моніторингу життя певних осіб. Усі ці повноваження мають залишатися за НАЗК.

Друга – через рішення КСУ влада змушена встановити особливості процедури перевірки декларацій суддів. Однак ці відмінності мають не заважати притягувати певних осіб до відповідальності.

Зверніть увагу! 27 жовтня КСУ скасував антикорупційну реформу. Відтоді українські чиновники фактично отримали право брехати у деклараціях. Детальніше читайте тут.