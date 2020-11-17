У столиці рекорд захворюваності на COVID-19 – 1 143 нових випадки. Але чи немає у влади в планах посилити обмеження та за яких показників вводитимуть більш жорсткий карантин – поки не зрозуміло.

Очільник Головного управління Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан запевнив, що епідемія вийшла з-під контролю. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Потрібен повний локдаун

За його словами, всі заходи, які підтримує уряд у Києві та загалом в Україні, не будуть ефективними без проведення відповідних протиепідеміологічних методів.

Необхідно впровадити повний локдаун на 21 день. Тоді рівень захворюваності зменшиться,

– зазначив експерт.

Рубан ствердив, що тільки після введення локдауну на 3 тижні Україна зможе зменшити навантаження на лікарні та зупинити епідемпроцес.

Карантин вихідного дня в Києві: що відомо

Станом на 17 листопада 2020 року в Києві інфіковані коронавірусом 52 642 осіб. Померли 990 хворих, одужали – 19 126.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (164), Деснянському (155) та Дніпровському (139) районах.

За словами мера Києва Віталія Кличка, столиця виконуватиме постанову уряду щодо карантину вихідного дня для того, щоб зберегти життя та здоров'я киян.



Карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу