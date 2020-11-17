Необхідно впровадити повний локдаун на 21 день, – Рубан
У столиці рекорд захворюваності на COVID-19 – 1 143 нових випадки. Але чи немає у влади в планах посилити обмеження та за яких показників вводитимуть більш жорсткий карантин – поки не зрозуміло.
Очільник Головного управління Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан запевнив, що епідемія вийшла з-під контролю. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
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Потрібен повний локдаун
За його словами, всі заходи, які підтримує уряд у Києві та загалом в Україні, не будуть ефективними без проведення відповідних протиепідеміологічних методів.
Необхідно впровадити повний локдаун на 21 день. Тоді рівень захворюваності зменшиться,
– зазначив експерт.
Рубан ствердив, що тільки після введення локдауну на 3 тижні Україна зможе зменшити навантаження на лікарні та зупинити епідемпроцес.
Карантин вихідного дня в Києві: що відомо
- Станом на 17 листопада 2020 року в Києві інфіковані коронавірусом 52 642 осіб. Померли 990 хворих, одужали – 19 126.
- Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (164), Деснянському (155) та Дніпровському (139) районах.
- За словами мера Києва Віталія Кличка, столиця виконуватиме постанову уряду щодо карантину вихідного дня для того, щоб зберегти життя та здоров'я киян.
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