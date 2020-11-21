У Києві 21 листопада від імені президента Зеленського вшанували пам'ять Небесної Сотні. Також глава держави записав відеозвернення, де привітав українців із Днем Гідності та Свободи.

Так, на Алеї Героїв Небесної Сотні поклали кошик квітів. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента у фейсбуці.

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Зеленський відзначив, що протягом 29 років в Україні була низка революцій. Зокрема, українці відстоювали європейський вектор розвитку, захист демократичних цінностей, прав та свобод людини.

Непереможним є лише той народ, який по-справжньому цінує свободу й гідність,

– наголосив президент.

Що сказав президент у відеозверненні

У відеозверненні з "Феофанії" Зеленський наголосив, що кожного українці кожного дня продовжують будувати нову Україну, де на першому місці завжди стоятиме закон, а гідність і свобода будуть не тимчасовими конструкціями, а непорушними цінностями.

Головним здобутком революцій Зеленський назвав "нову свідомість" громадян і влади. За словами Зеленського, кожен українець знає, що фраза "від мене нічого не залежить" – це міф.

Ми маємо не тільки пам’ятати про ключові моменти нашої історії, але й винести та засвоїти важливі уроки,

– наголосив президент.

Також президент додав, що кожна влада в Україні матиме щонайменше 3 нагадування про те, що ніколи не можна йти проти волі свого народу.