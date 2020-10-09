"Непорушне братство": Білорусь проведе військові навчання з Росією
У Білорусі з 12 по 16 жовтня відбудуться військові навчання "Непорушне братство" – спільні з Росією. Загалом у них візьмуть участь понад 700 людей.
У них візьмуть участь контингенти держав – членів ОДКБ, повідомляє Міноборони Білорусі.
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А також оперативні групи Об'єднаного штабу та Секретаріату ОДКБ, поліцейські (міліцейські) сили та підрозділи міністерств з надзвичайних ситуацій.
Країни мають намір залучити понад 100 одиниць військової та спеціальної техніки, зокрема гелікоптери та безпілотники. Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста будуть присутні на навчаннях як спостерігачі.
У ході навчань буде здійснюватися підготовка миротворчої операції Колективними миротворчими силами ОДКБ. Крім цього, передбачене відпрацювання практичних дій підрозділів КМС ОДКБ в ході ведення операції з підтримання миру.