Національна поліція України розпочала розслідування через роботу неповнолітніх на "всеукраїнському опитуванні", яке провели за ініціативи президента Володимира Зеленського. Відомо, що наймолодшій волонтерці було лише 11 років.

Про це на брифінгу повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, пише 24 канал.

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Правоохоронці перевірять, чи давали батьки всіх неповнолітніх волонтерів згоду на роботу під час "всеукраїнського опитування". Клименко наголосив, що далеко не у всіх були відповідні документи.

За його інформацією, діти 14-18 років можуть займатися волонтерською діяльністю за згодою батьків. Тому на батьків наймолодшої 11-річної волонтерки поліція склала протокол.

Інцидент трапився у місті Старокостянтинів на Хмельниччині. Дівчинка пропонувала відповісти на "5 питань від президента" на виході з виборчої дільниці №681420.

Частина неповнолітніх осіб, які брали участь в опитуванні, можливо, і є неповнолітніми, але вони були без документів,

– додав глава Нацполіції.

Неповнолітні та "всеукраїнського опитування" Зеленського

Факти участі неповнолітніх в опитуванні публікували користувачі соцмереж. У різних областях України діти працювали волонтерами або й навіть отримували бланк для відповідей на запитання.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова пояснила що, опитування є добровільним, тому участь у ньому дітей регламентується законом "Про волонтерську діяльність". Тобто, волонтерами можуть бути люди віком від 14 років.

Зазначимо, що за підрахунками, на близько 45% дільниць волонтерів не було. Найбільше опитувань проводилось на дільницях на півдні, а на заході – лише на близько третини.