На батьків неповнолітніх волонтерів, що у різних містах України проводили всенародне опитування, складуть адмінпротоколи. Так, координатор опитування заявив, що дітей біля дільниць залишали їх батьки, які й мали бути інтерв’юерами.

Випадки з залученням дітей до проведення опитування називають одиничними. Про це повідомив координатор всеукраїнського опитування "5 запитань від Президента" Артем Гагарін на своїй фейсбук-сторінці.

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Були зафіксовані поодинокі ситуації, коли батьки, які мали працювати інтерв'юерами, залишили на дільницях дітей замість себе для участі в опитуванні. Знаю один такий підтверджений випадок і кілька непідтверджених, інформація зараз перевіряється,

– зауважив він.

Гагарін додав, що такий вчинок з боку батьків – безвідповідальний і небезпечний для самих дітей. Він уточнив: за таку поведінку на батьків складуть адмінпротокол.

Зауважимо, що з низки українських міст надходили повідомлення про те, що в опитування Зеленського у ролі інтерв’юерів брали участь неповнолітні.

16-річні дівчата проводили опитування у Києві, 14-річний хлопець – в Одесі. А у Хмельницькому інтерв’юеркою була 11-річна дівчинка.

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5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу