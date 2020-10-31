У Раді Європи розкритикували законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного Суду. Такий шлях назвали неприйнятним.

У Раді Європи закликали Верховну Раду не ухвалювати законопроєкт. Про це президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо та очільник Групи держав проти корупції Ради Європи Мартін Мрчели написали у листі, повідомляє "Європейська правда".

До теми Узгодили з ЄС та послами G7: Арахамія про оновлення складу Конституційного Суду

Що кажуть у Раді Європи

В ЄС знають про конституційну кризу в Україні і погоджуються, що потрібно боротись із корупцією у судовій системі. Однак наполягають, аби влада зважила усі шляхи виходу з цієї кризи.

Автори листа також наголосили, що важливо забезпечити суспільну довіру до КСУ і до інших державних органів. Однак ухвалення законопроєкту Зеленського вони вважають неприйнятним.

Чому законопроєкт розкритикували

У листі зауважили, що припинення повноважень суддів є грубим порушенням Конституції та основного принципу поділу влади. У Раді Європи додали, що розуміють виклики, які стоять перед Україною. Однак закликали врахувати усі несприятливі наслідки для країни за умови звільнення суддів.

Ми рекомендуємо вам вивчити можливі альтернативні шляхи,

– наголосили президенти.

Що цьому передувало