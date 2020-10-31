"Неприйнятний": у Раді Європи розкритикували законопроєкт Зеленського про КСУ
У Раді Європи розкритикували законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного Суду. Такий шлях назвали неприйнятним.
У Раді Європи закликали Верховну Раду не ухвалювати законопроєкт. Про це президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо та очільник Групи держав проти корупції Ради Європи Мартін Мрчели написали у листі, повідомляє "Європейська правда".
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Що кажуть у Раді Європи
В ЄС знають про конституційну кризу в Україні і погоджуються, що потрібно боротись із корупцією у судовій системі. Однак наполягають, аби влада зважила усі шляхи виходу з цієї кризи.
Автори листа також наголосили, що важливо забезпечити суспільну довіру до КСУ і до інших державних органів. Однак ухвалення законопроєкту Зеленського вони вважають неприйнятним.
Чому законопроєкт розкритикували
У листі зауважили, що припинення повноважень суддів є грубим порушенням Конституції та основного принципу поділу влади. У Раді Європи додали, що розуміють виклики, які стоять перед Україною. Однак закликали врахувати усі несприятливі наслідки для країни за умови звільнення суддів.
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– наголосили президенти.
Що цьому передувало
- Раніше КСУ визнав неконституційними деякі положення антикорупційного законодавства. Зокрема, покарання для чиновників за брехню у деклараціях.
- Таке рішення викликало обурення у суспільства.
- Через це Зеленський скликав засідання РНБО.
- Потім глава держави подав до Ради законопроєкт про звільнення суддів КСУ та оновлення складу установи.
- До слова, лідер фракції "Слуги народу" Давид Арахамія запевнив, що оновлення КСУ вже узгодили з послами країн Великої сімки.
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