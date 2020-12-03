У французькому місті Бретеньї-сюр-Орж в департаменті Есон (це передмістя Парижа) невідомі в'їхали в мечеть на автомобілі. Зокрема, пошкодили ворота та вхідні двері. А опісля зловмисники вдерлися всередину релігійної споруди та осквернили там молитовну кімнату.

Деталі нападу на мечеть у Франції

Про інцидент мовиться на сторінці Бретеньї у фейсбуці. Трапилися ці події приблизно о 6 ранку 2 грудня.

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За словами мера міста, зловмисники всередині мечеті застосували вогнегасник. Слідів крадіжки немає. Пізніше в сусідньому місті виявили їхню машину. Щоправда, вона була спаленою.



Зловмисники осквернили, зокрема, молитовну кімнату в мечеті / Фото France Bleu

France Bleu з посиланням на представника асоціації мусульман міста повідомляє, що підозрюваних у вандалізмі було один чи двоє.

Зауважимо, що внаслідок нападу ніхто не постраждав. У цей час мечеть була закритою через епідемію коронавірусу.



Перед тим, як вдертися всередину, нападники протаранили машиною ворота мечеті / Фото France Bleu

До речі Чоловік напав на священника у Франції: поліція затримала підозрюваного та його дружину

Що цьому передувало

16 жовтня в передмісті Парижа 18-річний чеченець жорстоко вбив учителя історії. Хлопця обурило те, що педагог, пояснюючи матеріал, показав учням карикатури на пророка Мухаммеда. За кілька хвилин після злочину поліція застрелила нападника. Французькі правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя. Більшість із них – найближче оточення чеченця. Президент Франції Еммануель Макрон назвав подію "ісламським терактом".

29 жовтня в приміщенні церкви Нотр-Дам у Ніцці чоловік із ножем атакував людей, вигукуючи ісламські релігійні гасла, зокрема "Аллах акбар". Поліція зловмисника затримала. Жертвами нападу стали три людини, також є багато поранених.

Пізніше в іншому французькому місті – Авіньйон – чоловік із ножем намагався напасти на поліцейських. Він також вигукував "Аллах акбар!" і погрожував співробітникам поліції. Правоохоронці нападника ліквідували.

Ще один напад того ж дня стався у Саудівській Аравії та був спрямованим на консульство Франції. Також напад скоїв озброєний ножем чоловік. У результаті постраждав лише охоронець дипустанови. А нападника затримала місцева поліція.