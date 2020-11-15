Раніше активіста Романа Бондаренка жорстоко побили невідомі на площі Змін. Ця звістка сколихнула білоруське суспільство, люди на знак жалоби облаштували на площі його пам'ятний меморіал. Однак вже 15 листопада меморіал почали розбирати.

Очевидці зафільмували, як невідомі чоловіки у формі комунальників почали розбирати пам'ятний меморіал на площі Змін. Про це повідомляє "МБХ медиа".

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На оприлюдненому відео видно, як комунальники знімають біло-червоно-білі та чорні стрічки, а також прибирають квіти. Усе це відбувається ввечері 15 листопада. Участь у дійстві беруть приблизно 10 людей.

Зауважимо, що меморіал встановили небайдужі білоруси. Натомість самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що із загиблого хочуть зробити сакральну жертву. Ба більше, Лукашенко заявив, що Бондаренко нібито був п'яним.

Комунальники взялися розбирати пам'ятний меморіал Бондаренку у Мінську: дивіться відео

Що відомо про вбивство Бондаренка

11 листопада між Романом Бондаренком та силовиками спалахнув конфлікт через біло-червоно-білі стрічки. Річ у тім, що невідомі у дворі Мінська зрізали з дерев біло-червоно-білі стрічки. Бондаренко спостерігав за цим, а тоді зробив чоловікам зауваження.

Річ у тім, що невідомі у дворі Мінська зрізали з дерев біло-червоно-білі стрічки. Бондаренко спостерігав за цим, а тоді зробив чоловікам зауваження. Невідомі накинулися на чоловіка і почали його бити. Згодом постраждалого заштовхали у мікроавтобус та кудись повезли.

Згодом постраждалого заштовхали у мікроавтобус та кудись повезли. Після жорстокого побиття активіст впав у кому. Лікарі діагностували у нього набряк мозку, численні черепно-мозкові травми, гематоми та синці.

Лікарі діагностували у нього набряк мозку, численні черепно-мозкові травми, гематоми та синці. На жаль, активіст помер після операції, лікарям не вдалося врятувати його життя.

лікарям не вдалося врятувати його життя. У білоруському МВС заявили, що постраждалого побили нібито не силовики , а "небайдужі громадяни". Люди начебто проти символіки протестів, якою прикрашають двори.

, а "небайдужі громадяни". Люди начебто проти символіки протестів, якою прикрашають двори. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська висловила співчуття рідним загиблого. Білоруси вийшли на акції протесту після загибелі активіста.

Меморіал загиблому активісту Бондаренку / Фото Белсат