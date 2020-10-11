Приблизно 40 людей намагалися прорватися у поліцейський відділок в передмісті Парижа. Вони були озброєні металевими прутами.

Інцидент трапився ввечері 10 жовтня, за 15 кілометрів від центру французької столиці – у місті Шампіньї-сюр-Марн, повідомляє Le Parisien.

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Озброєні нападники хотіли потрапити у будівлю поліцейського відділку, але їм це не вдалося. Натомість вони розбили вікна у будівлі та пошкодили авто. Правоохоронці не змогли нікого затримати.

Attaque du commissariat de #Champigny. 40 individus attaquent le commissariat. Les nuiteux encore visés.

Véhicules de police dégradés et feux de poubelles. #ensauvagement.... jusqu'ici tout va bien. @GDarmanin @E_DupondM @PoliceNationale pic.twitter.com/3DHbZ0sQGy — OPTIONNUIT (@optionnuit) October 11, 2020

Це – вже третій напад на тамтешню дільницю за 2 роки, його мотиви невідомі. Проте варто зауважити, що відділок розташований у районі, де процвітає незаконний обіг наркотиків.

Напад біля редакції Charlie Hebdo

Напередодні стався гучний напад у Парижі. Невідомий чоловік з ножем напав на перехожих біля редакції журналу Charlie Hebdo. Двоє людей отримали поранення.

Підозрюваного затримали, ним виявився молодий пакистанець. Детальніше про це – читайте за посиланням.