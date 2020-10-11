40 озброєних невідомих штурмували відділок поліції під Парижем: відео
Приблизно 40 людей намагалися прорватися у поліцейський відділок в передмісті Парижа. Вони були озброєні металевими прутами.
Інцидент трапився ввечері 10 жовтня, за 15 кілометрів від центру французької столиці – у місті Шампіньї-сюр-Марн, повідомляє Le Parisien.
Раніше Два літаки зіткнулися в небі над Францією: загинули всі, хто перебував на борту
Озброєні нападники хотіли потрапити у будівлю поліцейського відділку, але їм це не вдалося. Натомість вони розбили вікна у будівлі та пошкодили авто. Правоохоронці не змогли нікого затримати.
Це – вже третій напад на тамтешню дільницю за 2 роки, його мотиви невідомі. Проте варто зауважити, що відділок розташований у районі, де процвітає незаконний обіг наркотиків.
Напад біля редакції Charlie Hebdo
Напередодні стався гучний напад у Парижі. Невідомий чоловік з ножем напав на перехожих біля редакції журналу Charlie Hebdo. Двоє людей отримали поранення.
Підозрюваного затримали, ним виявився молодий пакистанець. Детальніше про це – читайте за посиланням.